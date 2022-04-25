أوشك دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا على الانتهاء، حيث بات يفصلنا عن نهايته جولة واحدة فقط، لحسم باقي المتأهلين إلى أدوار خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأول في الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 إبريل 2022.

اليوم الأول في الجولة الأخيرة:

تقام ست مواجهات يوم الثلاثاء المقبل، بواقع ثلاث مواجهات عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ بمواجهة الدحيل ضد سباهان الإيراني.

وتختتم مواجهات الساعة الثامنة والربع بمباراتي نادي آهال ضد الغرافة على ملعب الجوهرة المشعة، فيما يأتي في نفس التوقيت مقابلة فولاد ضد شباب الأهلي.

وعند الساعة الحادية عشرة مساء، تقام ثلاث مواجهات جديدة، تبدأ بمواجهة باختاكور ضد التعاون، ومومباي سيتي مع القوة الجوية، وتنتهى بمباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي.

اليوم الثاني في الجولة الأخيرة:

وتنطلق أربع مواجهات يوم الأربعاء المقبل، بواقع مواجهة عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، تبدأ بمواجهة الوحدات ونسف قرشي.

وعند الساعة الحادية عشرة مساء، تقام ثلاث مواجهات جديدة، تبدأ بمباراة استقلال دوشنبه والشارقة على ملعب الملك فهد، ومواجهة الهلال والريان على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وتختتم بمواجهة السد والفيصلي.