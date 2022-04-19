اشتعلت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أسفر اليوم الأول عن نتائج قوية، شهدت تفوقاً كبيراً لـ فرق الصدارة.

الدحيل يخطف الصدارة من التعاون:

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على حساب نادي باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من فعاليات دوري أبطال آسيا.

وكان يتشارك الدحيل مع التعاون على الصدارة، حتى سقط الذئاب في فخ سباهان أصفهان ، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليفقد الأصفر صدارة المجموعة، وينفرد بها الفريق القطري.

الجزيرة يخرج بنقطة التعادل:

وشهدت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث كرر نادي فولاد الفوز بهدف نظيف على نظيره نادي آهال، بعد فوزه في الجولة الثالثة بنفس النتيجة.

وخرج نادي الجزيرة الإماراتي بنقطة التعادل ضد نادي مومباي سيتي، حيث حاول الأول إدراك التقدم في أكثر من مناسبة لكن تصدى له دفاع الفريق الهندي ببراعة.

شباب الأهلي يحقق فوزه الأول:

وظهر شباب أهلي دبي بشكل مغاير ضد نادي الغرافة القطري، حيث حقق الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين لـ الثاني، ليكون فوزه الأول في دور المجموعات بعد ثلاثة تعادلات.

الشباب يواصل تربعه على الصدارة:

وعاد الشباب لنغمة الفوز، حيث حقق انتصاراً كبيراً على نادي القوة الجوية العراقي بـ ثلاثة أهداف دون رد، وانفرد بصدارة المجموعة، ليقترب أكثر من التأهل لـ المرحلة التالية آسيويًا.