تسببت الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 في إيقاف المسيرة المميزة للأندية السعودية في المسابقة.

الفرق السعودية في الجولة السادسة

وشهدت الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا خسارة 3 أندية سعودية، ليتذوق الهلال والفيصلي طعم الهزيمة للمرة الأولى بالنسخة الحالية، وأدت خسارة التعاون إلى توديعه للبطولة، فيما واصل الشباب مسيرته المميزة وحقق الفوز.

وخسر الهلال ضد الريان بهدفين دون رد، سجلهما في الشوط الأول، وأهدر الزعيم عدد من الفرص أبرزهما ركلة جزاء أضاعها سالم الدوسري، فيما هزم الفيصلي بهدف نظيف أمام السد، ولم تؤثر الهزيمتين على تأهلهما في الصدارة.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لهزيمة ثقيلة أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5/4، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ويودع البطولة، فيما فاز الشباب على الجزيرة الإماراتي بثنائية نظيفة.

الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا

وخاضت الفرق السعودية 24 مباراة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ونجحت في تحقيق 13 انتصارًا، و6 تعادلات، و5 هزائم، وسجلت 47 هدفًا، واستقبلت 22 هدفًا، وحافظت على نظافة الشباك 11 مرة.

وأُسدل الستار بالأمس، على منافسات مرحلة المجموعات لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا 2022، وأسفرت عن مواجهات قوية في الدور ثمن النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).