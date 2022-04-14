توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن تنشط الرياح السطحية الغربية والمتقلبة اليوم الخميس وقد تثير بعض الغبار في وسط وغرب المملكة.

حالة مطرية خفيفة:

وتابع المسند في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الخميس: أن الحالة المطرية الرمضانية الخفيفة تواصل تأثيرها في يومها الثاني، فمن المتوقع اليوم أن تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: شرقي مكة المكرمة، وجنوب شرقي المدينة المنورة، وسط وشمالي الرياض، وشمالي الشرقية، والقصيم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.