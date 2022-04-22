توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي أن تشتد الحالة المطرية غدًا على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية اليوم وغدًا

وقال العصيمي : لا نزال نعيش مقدمات الحالة المطرية وحتى مساء اليوم تتركز فرص الأمطار بإذن الله شرق المرتفعات مع احتمال سحب رعدية غزيرة شرق المدينة المنورة وجنوب غرب حائل وأمطار متفرقة غرب القصيم وما بين القصيم والدوادمي.

وختم بقوله : الحالة تشتد اعتبارًا من غدٍ السبت إن شاء الله.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض قد تمتد الى الجوف، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي الأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.