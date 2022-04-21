توقع د. عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، تأثر 9 مناطق بالحالة المطرية في يومها الثاني.

سحب ممطرة:

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “الحالة المطرية الرمضانية في يومها الثاني، متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وشرقي منطقتي مكة والمدينة، وشمالي منطقة الرياض، وربما جنوبي الحدود الشمالية، وحائل والقصيم والله أعلم”.

انخفاض الحرارة تدريجيًّا:

وأضاف المسند: تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي اليسير في الرياض حتى منتصف الأسبوع القادم.. هذا والله أعلم.