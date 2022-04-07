أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخلبجي نايف الحجرف نجاح المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في الرياض برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات نقطة تحول مهمة للسلام الشامل.

فيديو | أمين #مجلس_التعاون: نجاح المشاورات اليمنية اليمنية يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل في #اليمن #هنا_الرياض pic.twitter.com/t54JXBCFtY

— هنا الرياض (@herealriyadh) April 7, 2022

نجاح المشاورات اليمنية

ولفت الحجرف في مؤتمر صحفي عقب ختام المشاورات اليمنية إلى أن نتائج المشاورات اليمنية عبرت عن التوافق بين اليمنيين مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس الرئاسي أتى لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون بجهود المملكة لتقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي منها ملياري دولار مناصفة مع الإمارات.

وأثنى الحجرف على المشاركة الواسعة من قبل الأطياف اليمنية خاصة الشباب والمرأة في المشاورات التي استضافتها المملكة.

البيان الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية

وشدد البيان الختامي الذي تلاه رئيس وزراء اليمن، معين عبدالملك على ضرورة التسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات اليمنية وتطوير آلية الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد وحوكمة الموارد الاقتصادية للدولة والإنفاق الحكومي.

كما نص البيان على إدراج قضية شعب الجنوب في المفاوضات ووقف الحرب واستكمال تنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض وتمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها في اليمن .