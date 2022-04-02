أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، أن هناك أكثر من 56 دولة استفادت من منصة حجز العمرة في أول أيام شهر رمضان.

وقال متحدث وزارة الحج والعمرة “إن جميع ضيوف الرحمن أثناء تخطيطهم لرحلة العمرة فهذه الخاصية ستساعدهم فسيكون هناك تخطيط سليم ومناسب للرحلة”.

التخطيط لرحلة العمرة

فيديو | #الحج_والعمرة لـ #برنامج_120: أكثر من 56 دولة استفادت من منصة حجز العمرة في أول أيام شهر #رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/g2XOJLg0RQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2022

‏وأضاف، وفقا لـ”الإخبارية”: “جميع أيام شهر ‎رمضان متاحة ومتوفرة لحجز العمرة، فحركة العمرة من بداية هذا الموسم تشمل المقيم والزائر والسائح وتجاوزنا أكثر من 23 مليون تصريح عمرة”.

وقال المهندس هشام سعيد: “أؤكد أن الآن ما زال هناك حيز متاح لمن يرغب في العمرة والعدد كبير والطاقة الاستعابية في الحرمين الشريفين عادت لوضعها الطبيعي”.