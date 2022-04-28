أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يلزم إصدار تصريح من أجل أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، وأن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة ينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال المقبل.

لا تصريح للصلاة:

وتابعت الحج والعمرة رداً على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه لا يلزم إصدار تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

موسم العمرة:

في سياق متصل، أكدت الوزارة أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة ينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال المقبل، والمعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.