كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، الحكمة من ربط الشهور الهجرية بالقمر وليس الشمس.

وقال المسند إن آلية الشهر الإسلامي معتمدة على دوران القمر حول الأرض (الشهر القمري)، ولم تعتمد على دوران الأرض حول الشمس (الشهر الشمسي)، والحِكَم في ذلك كثيرة منها أن يطوف رمضان وليلة القدر ويوم عرفة والأزمنة الفاضلة على كل فصول السنة.

وأضاف أنه لو ربط الصيام بالشهور الميلادية الشمسية لصام بعض الناس طوال حياتهم في الصيف ولصام البعض الآخر طوال حياتهم في الشتاء وهذه حكمة إلهية.