أقامت وزارة الداخلية معرضًا توعويًّا في العاصمة المقدسة، للتعريف بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للعمليات المُوحَّد (911)، ودور القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة المعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، إضافة إلى تقديم خدمات “أبشر”.

إقبال كبير:

وشهد المعرض المقام في مجمع أبراج الساعة، إقبالًا من ضيوف الرحمن، تعرفوا على الخدمات التي يقدمها مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، حيث يستقبل جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية، باستخدام أحدث التقنيات، والاستجابة السريعة للمكالمات، بوجود كادر متخصص للتعامل معها بدقة وجودة عالية، ومتابعتها حتى انتهائها وتحليلها وفق أحدث معايير الجودة.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة:

وقدمت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، تعريفًا بدورها في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، أمنيًّا وتنظيميًّا وإنسانيًّا، والمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وإدارة وتنظيم الحشود، وتوفير الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومساعدة كبار السن للوصول إلى وجهتهم داخل الحرمين الشريفين، وتوفير كامل احتياجاتهم، وإرشادهم ومساعدتهم، ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.