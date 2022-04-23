حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، تأهله رسميًا إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على التعاون في الجولة الخامسة آسيويًا.

رقم مميز لـ الدحيل:

وخطف الدحيل الفوز، من التعاون في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليترك الذئاب، داخل مطرقة الحسابات، من أجل محاولة الصعود إلى الدور المقبل في البطولة الآسيوية.

وسبق وواجه الدحيل القطري الفرق السعودية، في دوري أبطال آسيا، أكثر من مرة، حيث قدم نتائج مذهلة أمام أندية الأخضر، كانت آخرهم مباراة التعاون في الجولة الخامسة آسيويًا.

وتقابلا الدحيل مع الفرق السعودية في 23 مباراة، تمكن الفريق القطري من تحقيق الفوز في ثماني مباريات، وحسم التعادل مثلهم، فيما حققت أندية الأخضر سبع انتصارات.

ترتيب المجموعة الرابعة:

ويحتل الدحيل المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يتساوى التعاون مع سباهان أصفهان الإيراني، برصيد 7 نقاط لكل فريق، بينما يحل باختاكور في المركز الأخير بـ 3 نقاط.