انتهت، منذ قليل، مباراة الدحيل ضد سباهان الإيراني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتحقيق الفريق القطري لفوز كبير بنتيجة 5/ 2.

تقدم الدحيل ضد سباهان بثلاثية:

وبدأت مباراة الدحيل ضد سباهان التي أُقيمت على إستاد الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح الفريق القطري في التقدم بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق لاعبه الكيني مايكل أولونغا.

وتمكن سباهان من التعادل عن طريق محمد نجاد مهدي عند الدقيقة 20، وواصل الفريق القطري سيطرته وعزز تقدمه بهدف ثانٍ سجله أولونغا عند الدقيقة 35، قبل أن يحرز البلجيكي إدميسون جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 41.

محاولات مستمرة من الفريقين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل سيطرته على اللعب ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق التونسي فرجاني ساسي عند الدقيقة 49.

وضغط سباهان بعد ذلك، وأهدر العديد من الفرص التي شكلت خطورة على مرمى شهاب الليثي، قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سجلها سيروش عند الدقيقة 81، وأحرز إدميلسون الهدف الخامس عند الدقيقة 90.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد سباهان عند 7 نقاط ليودع المسابقة رسميًّا.