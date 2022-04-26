تبرز هيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA) على مسرح سوق السفر العربي كواحدة من أكثر الوجهات السياحية الثقافية إثارة في العالم، لاسيما بعدما تم إعلان شراكات مؤخرًا مع العلامات التجارية العالمية للضيافة مثل فور سيزونز وأرماني.

الدرعية معيار جديد للسياحة المسؤولة

وبحسب موقع GDN online، فقد قال الرئيس التنفيذي لمجموعة DGDA، جيري إنزيريلو: تضع السعودية معيارًا عالميًا جديدًا للسياحة المسؤولة من خلال استراتيجيات إعادة البناء والنمو المستدام بعد الوباء، وهو أمر مذهل أن نتحدث عن التكنولوجيا وخطط البيئة المستدامة في مكان أثري يمثل مسقط رأس السعودية الحديثة وموطن الأجداد.

وتابع: تُعد طريف في الدرعية موقعًا للتراث العالمي في اليونسكو، وهي عبارة عن مجموعة رائعة من القصور الطينية المحفوظة بشكل جميل، ومشبعة بتاريخ السعودية وتحمل هويتها الوطنية، كما كانت أيضًا علامة ثقافية مميزة التأثير على الدول والمناطق المجاورة، ما يجعلها أهم موقع تراثي في ​​المملكة.

والآن تأتي مهمة هيئة تطوير بوابة الدرعية في مشاركة هذا التراث وحمايته والاحتفاء به من خلال تحويل المكان إلى واحد من أكثر الوجهات السياحية الثقافية إثارة في العالم، حيث من المقرر أن تكون البوابة مشروعًا متعدد الاستخدامات بمساحة 11 كيلومترًا مربعًا من عروض الضيافة والتجارة والبيع بالتجزئة والاستمتاع بالطبيعة، وهذا من شأنه أن يعزز ويرفع من الطابع المميز والأهمية الثقافية للمنطقة.

وكانت الدرعية قد أعلنت عن 14 شراكة ضيافة في أواخر عام 2021، من بينها أسماء بارزة مثل روزوود Rosewood و آدريس Address و ريتز كارلتون Ritz Carlton، كما أعلن فورسيزونز وأرماني أنهما سيفتتحان فنادق في الدرعية الشهر الماضي.

كما أن هناك شرفة البجيري، وهي وجهة داخل المشروع تضم أكثر من 20 منفذًا جديدًا للأطعمة والمشروبات وتقدم كل شيء من المأكولات السعودية التقليدية إلى الأكل الفاخر الحائز على نجمة ميشلان، حيث يتزايد التقدم في التطوير.

أهمية الدرعية اقتصاديًا

ومن المنتظر أن تضيف الدرعية حوالي 7.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع خلق 55000 فرصة عمل، كما أنها تدعم طموح المملكة الأوسع في جذب 27 مليون زائر سنويًا وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3% إلى 10% بنهاية العقد.

وقال إنزيريلو: من الواضح أن المسافرين في الوقت الحاضر يبحثون عن تجارب لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، والدرعية ستكون على أتم استعداد لاستقبالهم وللترحيب برواد السفر هؤلاء عن طريق تقديم تجربة ثقافية أصيلة في مسقط رأس المملكة العربية السعودية.