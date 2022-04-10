دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، منها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية نتيجة عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

الدفاع المدني يشدد على السلامة والأمن

وأكدت المديرية ضرورة سلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، وتوفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.