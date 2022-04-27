كثّفت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة خلال العشر الأواخر من رمضان، التي ستستمر حتى أيام عيد الفطر، لتعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

تحقيق أعلى درجات السلامة

وأكدت المديرية الحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة والحد من وقوع الحوادث، لرفع مستوى الوقاية وخدمة الزوار والمعتمرين.