أصبح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ورطة دفاعية قبل مباراة فريقه ريال مدريد ضد إسبانيول المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يُعاني دفاعيًا

ويلعب ريال مدريد ضد إسبانيول، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب “سانيتاجو برنابيو”.

ويفقد أنشيلوتي في مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، الثنائي الدفاعي إيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ويُخيم الغموض على موقف ديفيد ألابا من المشاركة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أوساسونا ضد الريال، وفي حالة غيابه أمام إسبانيول، سيفقد أنشيلوتي 3 من العناصر الأساسية في الدفاع، ما يجعله في ورطة كبيرة.

أوساسونا ضد الريال بالدوري الإسباني

ولعب أوساسونا ضد الريال بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 3/1، سجلهم؛ ديفيد ألابا، أسينسيو وفاسكيز، فيما أحرز بوديمير هدف فريقه الوحيد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.