ستشهد نهائيات كأس العالم التي ستقام في العاصمة القطرية “الدوحة”، مواجهة قوية بين منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ونظيره الدنماركي بعد وقوعهم المجموعة الخامسة، بجانب تونس والفائز من الإمارات وأستراليا وبيرو.

فرنسا ضد الدنمارك في كأس العالم:

تقابل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الدنماركي، أكثر من مرة قبل مواجهة الفريقين المنتظرة في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل وحتى منتصف ديسمبر.

وواجهت فرنسا الدنمارك ثلاث مرات في مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم، حيث يمتلك الديوك ذكريات جيدة في مبارياته ضد الديناميت الدنماركي.

ووقع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مع منتخب الدنمارك في نهائيات كأس العالم 1998، وكانت المرة الأخيرة في النسخة الماضية 2018 التي أقيمت بـ روسيا، وحقق الديوك اللقب خلال المرتين.

وفازت فرنسا في المواجهة الأولي ضد الدنمارك بهدفين مقابل هدف عام 1998، وحسم التعادل السلبي المواجهة التي أقيمت النسخة الماضية بمونديال روسيا 2018.

مجموعات كأس العالم قطر 2022:

وضمت المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا، وجاء في المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران وأمريكا والفائز من اسكتلندا وأوكرانيا وويلز.

والمجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

والمجموعة الرابعة: فرنسا والفائز من الإمارات_ أستراليا وبيرو والدنمارك وتونس.

والمجموعة الخامسة: إسبانيا والفائز من كوستاريكا_نيوزيلندا وألمانيا واليابان.

والمجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

وفي المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.