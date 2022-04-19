أشاد الناقد الرياضي محمد الدهش بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن حسم التأهل إلى الدور التالي.

الشباب يتأهل بفوزه على القوة الجوية:

وقال الدهش خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “أقدر أقول للشباب مبروك التأهل بفوزه على القوة الجوية العراقي.. ونواف العابد في قمة مستواه ويغازل المنتخب السعودي وإن شاء الله نشاهده في قطر 2022”.

ولعب الشباب ضد القوة الجوية على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز الليوث بثلاثية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألق نواف العابد بشكل لافت أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي كارلوس جونيور.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وعزز الليوث صدارته لمجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد 4 نقاط.