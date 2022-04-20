قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عامًا أمام الين الياباني، بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

الدولار يرتفع:

وصعدت العملة الخضراء 1.55 بالمائة إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2002.

وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9 بالمائة مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ عام 2016.

وقفز أيضًا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، متجاوزًا مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين. وسجل في أواخر التداولات 100.98، مرتفعًا 0.2 بالمائة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة:

وتلقى الدولار دعمًا من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.93 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وقفز الدولار أمام العملة السويسرية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعًا 0.7 بالمائة عند 0.9513 فرنك.