وصف القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش أداء ناديي الهلال والنصر في الموسم الحالي بالضعيف، وذلك قبل استئناف مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

ضعف فني من الهلال والنصر

وغرد الدويش قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “لا تزعلوا، دوري أبطال آسيا 2022، أقوى بطولة في العالم أخذتنا من دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ، ما علاقة الهلال والنصر بتقييم مستوى بطولة ؟”.

وتابع الدويش: “الدوري السعودي في هذا الموسم قوي، رغم ضعف النصر والهلال فيه”.

الهلال يُنهي دور المجموعات بخسارة مفاجئة

وكان الهلال خسر آخر مباراة له بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، أمس الأربعاء أمام نادي الريان القطري بهدفين دون رد، بينما لم يشارك النصر في دوري الأبطال نسخة 2022 لكنه يقدم مستويات فنية غير مستقرة في بطولة دوري المحترفين بالموسم الحالي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 49 نقطة، يليه نادي النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة.