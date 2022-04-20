تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

انخفاض الذهب:

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولار.

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء، 1.8%، إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريباً من مستوى ارتفاعاته في الفترة الأخيرة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.