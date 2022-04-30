قال الرائي متعب البرغش إن الأجواء مساء اليوم صافية لرؤية هلال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأضاف البرغش وفقا لـ”العربية: “أنه في تمام الساعة 6.27 مساء تتبين رؤية الهلال من عدمها”.

الرائي متعب البرغش لمراسل #العربية : الأجواء صافية لرؤية هلال #عيد_الفطر وفي تمام الساعة 6.27 مساء تتبين رؤية الهلال من عدمها @h_alsufayan pic.twitter.com/imemMPA1nw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 30, 2022

بيان المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،