خصص برنامج (الراحل 6) الذي يعرض يوميًا على روتانا خليجية برمضان، حلقتين لتناول حياة ومسيرة الوزير والسفير الراحل عبدالرحمن أبا الخيل.

واستضاف الإعلامي محمد الخميسي مقدم ومعدّ البرنامج عددًا من المسؤولين والوزراء للحديث عن حياة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق وسفير المملكة في مصر، وكذلك مجموعة من أبناء وأصدقاء أبا الخيل، والأمير تركي العبدالله الفيصل.

رجل دولة من طراز فريد

وقال أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز خلال لقائه في (الراحل) إنه فور إنهائه الدراسة طلب منه أبا الخيل العمل معه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبينًا أن بلادنا فقدت رجل دولة، وأبًا، ومربيًا، وأن الراحل تميز بعدة خصال، منها الشهامة والأصالة وروحه المرحة، وأنه كانت تضرب به الأمثال في كيفية تعامله مع الأمور الاجتماعية.

مسيرة عبدالرحمن أبا الخيل

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل أن الراحل كانت تجمعه بوالده علاقة مودة واحترام، وكان يسعى دائمًا لخدمة الوطن والمواطن ورفعته من خلال كافة المناصب التي شغلها.

وذكر وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن الراحل وهو صهره أسس البنية التحتية الاجتماعية للمملكة، ومنها نظام العمل، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إسهامه في تأسيس المؤسسات والجمعيات الخيرية النسوية، وتطوير الحركة الرياضية والشبابية.

ومن جهته، تحدث الشيخ جميل الحجيلان وزير الإعلام والصحة سابقًا عن تفاصيل تولي الراحل تنظيم وزارة العمل، ووضعها على ركاب قوي، متناولًا أبرز الصعوبات التي واجهت الراحل عند تنظيم العمل بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية ويتناسب مع منظمة العمل الدولية.

وأشار د. يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية سابقًا أن أبا الخيل من المؤسسين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأنه أدخل الكثير من الأنظمة التي مازالت مستمرة إلى وقتنا الحالي مثل نظام العمل.

أما مهنا والدكتور فيصل وهما من أبناء الراحل، وبعض أقاربهما، فتحدثوا عن أبا الخيل كأب، والتواصل بين العائلة، وحرصه الشديد على إصلاح ذات البين.

عن برنامج الراحل

ويستكمل الإعلامي محمد الخميسي خلال الموسم السادس من البرنامج الحواري والوثائقي (الراحل) الذي يحقق متابعة ومشاهدات مليونية عبر العرض التلفزيوني على روتانا خليجية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث سيقدم في رمضان 2022 حلقات منوّعة عن شخصيات بارزة رحلت عن عالمنا تاركة بصمة في الثقافة والسياسية والفن والرياضة في المملكة والعالم العربي، مــن خلال تســليط الضــوء على مسيرة حياتهم وإنجازاتهم لتكريمهم.