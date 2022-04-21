صعد نادي الرياض إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” للموسم المقبل، وذلك بعد تفوقه على نادي الترجي في مباراة الملحق.

الرياض يصعد لـ دوري يلو:

وفاز نادي الرياض على فريق الترجي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لـ الرياض اللاعبين محمد الشمري والحاج مالك في الدقيقتين الـ53 والـ63، بعدما كان نادي الترجي المبادر بالتهديف في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب مهدي بن نصيب.

وتقام حاليًّا مباراة العربي والقيصومة لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية السعودي، حيث سجل هدف التقدم لـ العربي، اللاعب سعد الحربي في الدقيقة الثمانين.