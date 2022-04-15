فرض نادي الريان القطري التعادل على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الريان والشارقة:

وكان نادي الشارقة أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب بيرنارد في الدقيقة الـ45.

بدأ الفريقان مجريات اللقاء بوتيرة سريعة، خاصة من طرف الشارقة الذي ضغط على مرمى منافسه منذ البداية في محاولة لافتتاح التسجيل مبكرًا.

وسنحت للفريق الإماراتي فرصة خطيرة في الدقائق الخمس الأولى عندما أرسل برنارد دوارتي كرة بينية عالية خلف المدافعين باتجاه المهاجم عثمان كامارا الذي فشل في تسديد الكرة قبل أن يتمكن حارس مرمى الريان فهد يونس من السيطرة على الكرة.

وأهدر دوارتي فرصة خطيرة ثانية للفريق الإماراتي عندما خطف البرازيلي الكرة من دفاع الريان خارج منطقة الجزاء انفرد من خلالها بمرمى الفريق القطري لكنه سدد كرة أرضية سهلة بين يدي حارس المرمى (10).

بعد ذلك حاول فريق الريان الخروج من مناطقه الدفاعية والاعتماد على الكرات العرضية خاصة من الجهة اليسرى التي تواجد فيها ياسين براهيمي وتميم العبد الله، ولكن دون تهديد واضح لمرمى الشارقة.

ونجح الفريق القطري في تعديل النتيجة بعدما أرسل براهيمي كرة مُتقنة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها يوهان بولي وحوّلها برأسه تصدى لها الحارس عادل الحوسني قبل أن تصل أمام المدافع ستيفن نزونزي الذي سددها بقدمه اليسرى من مسافة قريبة داخل الشباك (65).

الهلال في الصدارة:

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط من ثلاث مباريات لكل من الشارقة والريان، في حين لا زال رصيد الاستقلال خاليًّا من النقاط.