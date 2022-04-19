يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري نظيره الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث مباراة الريان القطري ضد نظيره نادي الشارقة الإماراتي، الليلة، عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الريان والشارقة يستهدفان فض الشراكة:

يبحث فريقا الريان القطري والشارقة الإماراتي، عن فض الشراكة، حيث يحتلان المركز الثاني برصيد أربع نقاط لكل فريق، وبالتالي تعتبر مواجهة الليلة حاسمة للفريقين.

ويأتي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الصدارة برصيد تسع نقاط، ويترك خلفه منافسات قوية على الوصافة، حيث يأمل الفريقان في حسم المركز الثاني الليلة.

ويظهر استقلال دوشنبه الطاجيكي، في المركز الأخير خالي الوفاض بدون أي نقاط، حيث هزم في ثلاث مواجهات، كان آخرهم ضد نادي الهلال في الجولة الثالثة والتي انتهت بهدف نظيف.