ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري التأهل رسميًّا إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2022 قبل مباراته أمام الهلال.

الريان يتأهل لدور الـ16:

وساهمت نتائج مباريات الليلة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في حسم الريان لبطاقة تأهله بشكل رسمي قبل مواجهته المرتقبة ضد الهلال، مساء الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وحرص حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالصعود، حيث نشر صورة لاحتفال اللاعبين، وعلق قائلًا: “الرهيب يتأهل رسميًّا لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا”.

وقبل مباراة الهلال ضد الريان، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن الريان القطري.

التأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال:

ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق في الوصافة في الخمس مجموعات لغرب القارة، ولم ينجح أي نادٍ في حصد 10 نقاط بالمركز الثاني سوى شباب الأهلي.