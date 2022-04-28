انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الريان، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد.

هزيمة الهلال ضد الريان:

وبدأت مباراة الهلال ضد الريان التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح الفريق القطري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عن طريق تميم منصور بعد عرضية مميزة من ياسين براهيمي.

وأطلق النيجيري أوديون إيغالو تسديدة قوية عند الدقيقة الثامنة، ومرت بجانب القائم الأيسر، وتألق حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف وأنقذ فريقه من تسديدة للاعب نزونزي عند الدقيقة 26.

وسدد سالم الدوسري كرة قوية عند الدقيقة 35، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، قبل أن يهز يوهان بولي الشباك بهدف ثان عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الريان، بتقدم الفريق القطري بنتيجة 2/ 0.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، وأطلق محمد البريك تسديدة قوية عند الدقيقة 58، تصدى فهد يونس لها، قبل أن يهدر إيغالو فرصة تقليص الفارق، وتصدى الحارس لفرصة خطيرة من عبدالله الحمدان عند الدقيقة 70.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزعيم، وسددها سالم الدوسري، ولكنه أهدرها عند الدقيقة 73، قبل أن يتصدى عبدالله المعيوف لتسديدة براهيمي، وأبعد يونس تسديدة محمد البريك، وفرصة خطيرة من إيغالو، لتنتهي المباراة بهزيمة الهلال ضد الريان بنتيجة 2/ 0.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، بالتساوي مع فريق الريان القطري الذي صعد رسميًّا بعد نتائج مواجهات الأمس.