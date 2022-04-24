قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأسبوع المقبل فرصة سانحة لمتابعة هلال شوال.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الأيام القادمة سيكون تواجد القمر فجراً، وخلال هذه الفترة يوجد خمسة كواكب يعتمد عليها في معرفة موقعه.

وفي وقت سابق، أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرؤية هلال شهر شوال للعام الجاري.

ظروف رصد هلال شوال

وأوضح المرصد أنه سيقوم برصد هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، مبينًا أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم السبت 29 رمضان، تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران الساعة 11:28 مساء السبت بتوقيت الرياض.

وأشار إلى أن يوم الأحد 30 رمضان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:47 ويغرب الهلال الساعة 7:24، أما في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:28 عند درجة 287، وسيغرب الهلال الساعة 7:03 عند درجة 289، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 38 دقيقة بارتفاع 8.1 درجة واستطالة 9 درجات.