ظهر الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، لينجح في خطف أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دور الـ16.

الهلال يتصدر مجموعته

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الأزرق بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.

الزعيم الأكثر تأهلًا

وتُعد هذه المرة الـ13 التي ينجح فيها الزعيم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، ليصبح الأكثر تجاوزًا لمرحلة المجموعات، متجاوزًا فريق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فرصة استعادة الهلال على شراكة الأكثر تجاوزًا لمرحلة المجموعات الآسيوية، في حالة التأهل من المجموعة الثامنة بالنسخة الحالية.