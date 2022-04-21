يسير الزعيم بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ويسعى لمواصلة تألقه وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

الزعيم يسعى لتحقيق رقم قياسي

ونجح الزعيم في الفوز بآخر 8 مباريات له ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية لفرق الغرب، ويطمح للفوز في مواجهة الشارقة لمعادلة رقم الدحيل القطري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، حيث إنه يحتاج إلى تحقيق 7 انتصارات، من أجل كسر رقم أولسان هيواندي الكوري، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية برصيد 15 مباراة.

الهلال في مواجهة الشارقة

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.