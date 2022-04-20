حسم الزعيم تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوز على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال يتجاوز استقلال دوشنبه:

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة الإماراتي، و7 نقاط عن فريق الريان القطري، فيما يتذيل استقلال دوشنبه الطاجيكي الترتيب بدون نقاط.

الزعيم يحسم التأهل:

وأصبح الزعيم أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة، لضمان التأهل إلى دور الـ16 في صدارة مجموعته، فيما يُلاقي الريان نظيره استقلال دوشنبه.

ويتأهل إلى منافسات دور الـ16 في غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في الخمس مجموعات، بالإضافة إلى أفضل ثلاث فرق متواجدة في المركز الثاني.