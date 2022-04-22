يعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد حطم العديد من الأرقام القياسية، خلال مشاركاته في دوري أبطال آسيا، خاصة مع ظهوره المتميز خلال النسختين الحالية والماضية.

وقدم نادي الهلال أداءً مميزًا منذ بداية النسخة الحالية، حيث وصل إلى النقطة الـ 12 من أربع جولات، وحسم التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

أكثر الفرق تأهلًا لدور الـ 16:

وحسم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال صعوده لـ دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة آسيويًا.

ويعتبر نادي الهلال هو أكثر الفرق التي صعدت لـ دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، كأحد الأرقام القياسية التي حققها الزعيم في منافساته القارية.

وصعد الهلال إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، 13 مرة، كأكثر فريق؛ إذ حقق هذا الرقم في المسابقة القارية.

الأكثر تتويجًا باللقب القاري:

ويعتبر الفريق الكروي بنادي الهلال، أكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، برصيد أربع مرات، حيث يطمح الزعيم في تحقيق لقبه الخامس خلال النسخة الحالية.

وفي حالة تحقيق اللقب الخامس، سيكون نادي الهلال قد عزز رقمه القياسي، وحقق اللقب لأول مرة على التوالي، حيث فاز به خلال النسخة الماضية 2021.

صاحب العلامة الكاملة:

وحقق الفريق الكروي بنادي الهلال الفوز في جميع مواجهاته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حتى الآن، محققًا العلامة الكاملة، بصفته الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مواجهاته.