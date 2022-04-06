أكد رئيس اتحاد كرة الطائرة السعودي، الدكتور خالد الزغيبي، قانونية تتويج الفريق الأول بنادي الهلال بلقب كأس الاتحاد.

الزعيم يحصد اللقب:

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال، بالنسخة الـ31 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للعبة، عقب فوزه في الجولة الأخيرة على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي في المركز الثاني، وبفارق نسبة نقاط الأشواط خلف الزعيم، وذلك بعد تساويهما في رصيد 6 نقاط، وجاء الفيصلي في المركز الثالث، ثم تواجد الترجي في المركز الرابع.

تتويج الهلال قانوني:

وقال رئيس اتحاد كرة الطائرة السعودي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “فريق الهلال يملك معد أجنبي وحصل على جائزة أفضل معد.. لا يوجد أزمة معدين ونملك عدد من المتميزين”.

وتابع خالد الزغيبي تصريحاته قائلًا: “في حالات التساوي بالنقاط ثم التعادل بالنتيجة فيتم اللجوء للنقاط داخل المباراة.. تحقيق الهلال لبطولة الطائرة قانوني ونظامي.. وأبناء اللعبة يعرفون هذا النظام”.

واختتم الزغيبي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لو أردنا المنافسة خليجيًّا فيجب الاستعانة اللاعبين طوال القامة.. استطعنا الوصول لـ60 لاعبًا يصل طولهم لأكثر من 1.90 متر.. سيكون لدينا منتخب متمكن.. الأندية كانت لا تركز على طوال القامة”.