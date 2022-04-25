أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر قافلتها الخيرية الرمضانية لهذا العام 1443هـ، بعنوان “باب الرفقة” بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء مطلع الحملة الإذاعية والإعلانية: “في شهر الخير والعطاء هناك من يدعو الله وهناك من يسخرهم الله لاستجابة دعائهم لمن يصل بهم الحال إلى نسيان أسمائهم وأبسط تفاصيل حياتهم، فرفقة ورقة بهم لمن فقدوا الزمان والمكان”.

مشاريع الحملة:

ومن أبرز مشاريع الحملة “مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي” الذي واصل انطلاقته لعامه الثامن على التوالي عبر “مساري معين وترياق”– إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين– حيث تم من خلال “رفقة” تسليم أكثر من 560 هدية عينية ما بين سلال تموينية ومياه ومعينات وإمدادات صحية والأدوية واحتياجات مساندة للأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.

وبهذه المناسبة قدمت الجمعية جزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام بتصريح من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعم التمويني شركة المراعي وشركة الصافي دانون، مياه آفا، مطاعم برجركنج، وجمعية جود النسائية الخيرية، والداعم الصحي شركة مصادر الطب شركة تبوك للأدوية، وأراك للرعاية الصحية، ومؤسسة أمان الصحة، والداعم الإعلامي وروتانا إف إم، وألف ألف إف إم ومدار إف إم، وداعم طباعة زاوية الطباعة، وداعم نفسي مركز ذاتي لاستشارات الأسر، مركز جدة للنطق والصم، وداعم إستراتيجي الماجد للعود، وفريق التطوع وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، وداعم استقطاع شهري الشركة السعودية للكهرباء، والجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، حيث ساهم دعمهم جميعًا في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح فيه الجمعية.

الجمعية تواصل حملتها:

وما زالت الجمعية تواصل حملتها بجميع مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك من إيصال مساعداتها (المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها).

وناشدت الجمعية أهالي الخير والداعمين رجالًا ونساءً من خلال المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) على قناة رسالة الفضائية لاستكمال وتوفير المستلزمات الضرورية (حفائظ، كريمات تقرحات، مراتب طبية وغيرها) لمساندة المرضى وذويهم، كما يمكن الدخول على متجر الزهايمر الإلكتروني هنا أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057، كما يمكن التواصل عبر الهاتف (0114100112/ 0112143838) وعلى موقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.