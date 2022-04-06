وفي أكتوبر الماضي وجهت اتهامات لأربعة عشر شخصًا بقتل سانكارا وأدين 8 أشخاص آخرين في مجموعة من التهم منها الإدلاء بشهادات كاذبة والتواطؤ لتقويض أمن الدولة.

سجن الذراع اليمنى

كما حكم على الذراع اليمنى لكومباوري غيلبير ديندييه الذي يقضي عقوبة السجن للشروع في الانقلاب على الحكم عام 2015، بالسجن مدى الحياة كما حكم على رئيس الاستخبارات السابق توسما ياسينتي كافاندو بنفس العقوبة.

وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص من بينهم طبيب متهم بتزوير شهادة وفاة سانكارا للزعم بأنه توفي لأسباب طبيعية.