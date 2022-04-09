نوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء كأكبر توسعة في تاريخ المسجد، وأن هذا القرار قرار تاريخي لدولة تاريخية في مشروع تاريخي.

توسعة تاريخية:

وأضاف السديس بأن هذه التوسعة توسعة تاريخية تشهدها المدينة المنورة، وأن هذا القرار الحكيم، يؤكد حرص سموه الكريم على الحفاظ على المقدسات الإسلامية ورعايتها والاهتمام بها، وأن هذا ليس بمستغرب على ولاة الأمر الميامين حفظهم الله ورعاهم.

عناية ورعاية:

ورفع معاليه باسمه واسم منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر الجزيل، ووافر الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه بلاد الحرمين الشريفين من عناية ورعاية، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما يقدمون للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم.