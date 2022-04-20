دعا الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، عموم المسلمين لاسيما في الحرم المكي والحرم الشريف باغتنام العشر الأواخر في طاعة الله.

فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس لـ #الإخبارية:

العشر الأواخر من #رمضان لها أجواء تعبدية ولا ينبغي للإنسان ألا يضيع ثانية واحدة بانشغاله بالتصوير أو استخدام الجوال pic.twitter.com/3vCpnvrNu0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2022

لا تضيع ثانية واحدة:

وقال الشيخ السديس، وفقًا لقناة “الإخبارية”: “العشر الأواخر من شهر رمضان لها أجواء تعبدية وروحانية”.

وتابع الشيخ عبدالرحمن السديس “لا ينبغي للإنسان ألا يضيع ثانية واحدة بانشغاله بالتصوير أو استخدام الجوال”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ختم القرآن سيكون في صلاة القيام بالمسجد الحرام وليس في صلاة التراويح.

موعد ختم القرآن:

وجرت العادة في السنوات السابقة أن يكون ختم القرآن في تراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان؛ الا أن هذه السنة ونظرًا للتدفق الكبير المتوقع في تراويح ليلة ختم القرآن فتم اتخاذ القرار لكي تكون في تهجد نفس الليلة.

وعقد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن السديس اليوم اجتماعًا بمقر الرئاسة بمكة؛ أعلن خلاله إطلاق أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة للعشر الأواخر من رمضان والتي تبدأ غدًا الخميس.