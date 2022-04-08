أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن زيارة سمو ولي العهد حفظه الله للمدينة المنورة والمسجد النبوي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وهو غير مستغرب من ولاة الأمر.

رعاية القيادة للحرمين الشريفين

وأضاف الشيخ السديس بأنه من نعم الله علينا أن خصنا بولاة أمر ميامين جعلوا نصب أعينهم خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والوطن والمواطن منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ثم تتابع من بعده أبناؤه البررة، حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

السديس يشكر ولي العهد

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هذه الزيارة الميمونة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظه ويبارك في عمره، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.