ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة بمناسبة انقضاء عشرة أيام من شهر رمضان.

صورة مشرقة للمملكة:

وقال السديس في كلمته: يجب أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه؛ لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على إيصال رسالة الحرمين الشريفين وإبداء الصورة المشرقة لدولتنا.

وهنأ الشؤون النسائية على دمج القنوات النسائية على الشبكة الخاصة بالرئاسة والذي كان لها الأثر في سرعة التواصل وتضافر الجهود.

تعاون واستجابة واهتمام:

ودعا العاملين إلى الاستجابة والاهتمام بالبلاغات التي ترد اليهم، وأن يتعاونوا جميعًا في متابعة العمل الجليل في تلافي الملحوظات أولًا بأول، ودعم جميع الزملاء المراقبين بالأدوات المناسبة وتلبية احتياجات العمل، ثم تسجل جميع الحالات الميدانية في النظام الآلي للبلاغات ليتم تحليلها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واختتم السديس بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء على جهودهما المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.