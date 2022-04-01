قال الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين: نحمد الله على أن من علينا بإدراك رمضان وقد زالت الجائحة عن المسلمين.

إجراءات احترازية:

وتابع السديس: علينا أن نحتاط بالحرص على الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العام.

وأضاف: علينا أن نعظم البيت الحرام والحرص على جعله مكانًا لأداء الشعائر.

غدًا غرة رمضان:

وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان- حسب تقويم أم القرى- الموافق 1/ 4/ 2022م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (155/ هـ) وتاريخ 30/ 7/ 1443هـ أن يوم الجمعة 1/ 8/ 1443هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 4/ 3/ 2022م هو غرة شهر شعبان لعام 1443هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 1/ 9/ 1443هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 2/ 4/ 2022م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.