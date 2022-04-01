أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن الجدول اليومي لليلة الأولى من صلاة التراويح بـ المسجد الحرام.

السديس والجهني:

وبحسب ما ذكرت رئاسة الحرمين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يكون في تسليمات الليلة الأولى الشيخ عبدالله بن عواد الجهني أما في التسليمات الثانية مع الوتر الشيخ عبدالرحمن السديس.

غدًا غرة رمضان:

وأعلن عدد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام الشهر المبارك.

وأكد الديوان الملكي في المملكة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وأن السبت أول أيام الصيام.