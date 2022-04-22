شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مبادرة الأطفال من ذوي الإعاقة في توزيع الوجبات للصائمين، والتي تأتي ضمن المبادرة التطوعية (أفطر عندكم الصائمون)، حيث تستهدف قاصدي بيت الله الحرام مطلقًا في الوقت ذاته مبادرة أساور معصم اليد للأطفال لكتابة بيانات تواصل ذويه لتسهل على الجهات المختصة التواصل بشكل سريع مع ذوي الطفل.

مبادرة أساور اليد:

وتأتي هذه المبادرة لمساندة هذه الفئة الغالية على قلوبنا ودعم هذه المبادرة إضافة إلى ما تقوم به الرئاسة من مبادرات في باب المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية العمل التطوعي واستشعار الأمر وتحقيق رؤية المملكة 2030 في برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى الوصول إلى المجتمع الحيوي وتفعيل دور المركز لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وحضر التدشين وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن علي البركاتي ومدير إدارة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي.