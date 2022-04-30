أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك (1443هـ)، وسط تكامل لمخرجات أعمال كافة وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعاون مشترك مع كافة الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

نجاح الخطة التشغيلية:

وقال الرئيس العام: إن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك تكللت بالنجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة خدمية متكاملة تراعي معايير الجودة العالمية مما أسهم في مواصلة سلسة نجاحات المملكة العربية السعودية في إدارة منظومة الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحرمين الشريفين استقبلا وفود المصلين والمعتمرين وفق خدمات أُوجدت للتسهيل على كافة القاصدين.

الاستفادة من الطاقة الاستيعابية:

وأكد السديس أن الرئاسة راعت في خدماتها الميدانية والإدارية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة، حيث سخرت كافة الجهود لتجويد أعمال التخطيط والتنفيذ لخدمات ومبادرات خدمية وتقنية وتوجيهية إرشادية وإعلامية تعمل على توفير منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم وتحسّن من تجربتهم عند أداء النسك والعبادات بالحرمين الشريفين.

واختتم تصريحه بدعاء المولى القدير عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يوليانه من اهتمام بالغ بكل ما من شأنه التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزائرين.