رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

تجنيد كافة الطاقات:

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جندت كافة الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل دعم سخي شهدته الرئاسة وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمر بعد عون الله وتوفيقه في تهيئة أجواء روحانية تعبدية صحية وآمنة تراعي تطلعات القاصدين من أنحاء العالم.

وسأل الشيخ السديس الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء لدعمهما المتواصل لكل ما فيه خير البلاد والعباد، واهتمامهما الدائم بالتطوير المتواصل لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

السديس يهنئ ولي العهد:

كما رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان (1443).

وأشاد السديس بالبرامج التنموية الشاملة التي يقودها ولي العهد بهدف تطوير منظومة الحج والعمرة وفق أرقى المعايير الخدمية العالمية وجهود سموه الكريم الرامية إلى تلبية رغبات وتطلعات القاصدين من أنحاء العالم، مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توائم في مخرجات أعمالها تطلعات القيادة الرشيدة نحو التميز الخدمي لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين، وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية (2030).