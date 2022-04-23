ودع الفريق الكروي الأول بنادي السد القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات، وذلك بعد الخسارة من نادي ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة.

ملخص اللقاء:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

السد يودع بعد الثلاثية:

وفي الشوط الثاني من المباراة، ضغط فريق ناساف بكل قوته ليسجل 3 أهداف عبر كل من أكمل مازجوفري وحسين نورشايف وأكمل مازجوفري في الدقائق الـ64 والـ75 والـ77، بينما قلص الفريق القطري الفارق عبر اللاعب برونو تاباتا في الدقيقة الـ91.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ناساف 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد الفريق القطري عند 4 نقاط بالمركز الثالث ليودع البطولة.