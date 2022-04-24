يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز على حساب نادي السد القطري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا لضمان التأهل إلى دور الـ16.

الفيصلي يؤجل حسم تأهله لدور ثمن النهائي:

وكان عنابي سدير تعادل مساء أمس السبت، مع نادي الوحدات الأردني بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليتأجل حسم تأهل العنابي لدور ثمن النهائي كما فعل ناديا الهلال والشباب.

فوز عنابي سدير على السد سيجعله يصل للنقطة رقم 12 وبالتالي يضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة لدور الـ16.

الفيصلي أول المجموعة الخامسة يليه ناساف ثانيًا، الوحدات ثالثًا، السد رابعًا.

وبالأمس، ودع الفريق الكروي الأول بنادي السد القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من مرحلة دور المجموعات، وذلك بعد الخسارة من نادي ناساف كارشي الأوزبكي بثلاثية لهدف في الجولة الخامسة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ضغط فريق ناساف بكل قوته ليسجل 3 أهداف عبر كل من أكمل مازجوفري وحسين نورشايف وأكمل مازجوفري في الدقائق الـ64 والـ75 والـ77، بينما قلص الفريق القطري الفارق عبر اللاعب برونو تاباتا في الدقيقة الـ91.

موعد مباراة السد والفيصلي:

وسوف تقام المباراة بين عنابي سدير والسد مساء الأربعاء المقبل في تمام الـ11 والربع مساءً بتوقيت المملكة.