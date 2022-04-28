انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد السد القطري، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بتقدم الفريق القطري بنتيجة 1/ 0.

الفيصلي ضد السد:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد السد المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وأهدر محمد الصيعري فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

وأضاع بوعلام فرصة خطيرة عند الدقيقة 22، قبل أن يهدر محمد الصيعري فرصة أخرى أمام المرمى عند الدقيقة 27، لتستمر محاولات الفريقين لهز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون جدوى.

وتمكن بيدرو ميغيل من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد السد بتقدم الفريق القطري بهدف دون رد.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة الغد، يملك عنابي سدير في رصيده 9 نقاط، وضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.