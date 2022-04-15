فاز نادي السد القطري بخماسية مقابل هدفين على نادي الوحدات الأردني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان القطري أكرم عفيف منح التقدم للفريق القطري بالدقيقة الـ22 من ركلة جزاء، ثم نجح نادي الوحدات في إحراز هدفين عبر اللاعبين أحمد سمير ومحمد أنس في الدقيقتين الـ42 والـ44.

السد يكشر عن أنيابه الهجومية:

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق القطري 4 أهداف عبر كل من سانتي كازورلا أندري أيوا وتاباتا ومحمد وعد في الدقائق الـ58 والـ62 والـ72 والـ90.

وبعد الفوز أصبح رصيد نادي السد 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد نادي الوحدات عند نقطة واحدة.